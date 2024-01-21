Блинкен обсудил с главой МИД Мексики совместные усилия по миграционному контролю

Также госсекретарь США в ходе беседы с Алисией Барсеной затронул вопрос совместных мер по борьбе с торговлей людьми и оружием, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Вашингтоне с министром иностранных дел Мексики Алисией Барсеной и обсудил вопросы пограничного контроля и нелегальной миграции. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

"В ходе встречи госсекретарь Блинкен и американская делегация отметили, что наши скоординированные с Мексикой усилия демонстрируют положительные результаты на нашей общей границе", - говорится в заявлении. Миллер отметил, что стороны обсудили результаты совместных усилий по ужесточению миграционного контроля на автобусных и железнодорожных маршрутах, пресечению контрабанды, а также увеличению масштабов высылки незаконно пребывающих на территории каждой из двух стран лиц. Блинкен и Барсена также поднимали вопрос совместных мер по борьбе с торговлей людьми и оружием.

В делегацию США, помимо Блинкена, вошли министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл, заместитель министра юстиции - генерального прокурора США Лиза Монако и заместитель главы USAID Изобель Коулман. От мексиканской стороны на переговорах присутствовали также министр национальной обороны страны Луис Кресенсио Сандоваль, министр общественной безопасности Роса Исела Родригес Веласкес и другие чиновники.

Республиканцы в Конгрессе увязывают вопросы, касающиеся ужесточения контроля на границе США и Мексики, а также пресечения нелегальной иммиграции, с одобрением выделения дополнительных средств на помощь Киеву.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Майк Джонсон (от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.