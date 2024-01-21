Экс-губернатор Арканзаса поддержал Никки Хейли в предвыборной гонке США

Аса Хатчинсон отметил, что бывший американский президент Дональд Трамп, который снова планирует участвовать в выборах, намеренно пытается разделить Соединенные Штаты

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон, отказавшийся в январе от дальнейшего участия в выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии, поддержал в субботу бывшего постпреда США при ООН и экс-губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли в предвыборной президентской гонке.

"Любой, кто верит, что Дональд Трамп объединит страну, проспал последние восемь лет. Трамп намеренно пытается разделить Америку и продолжит это делать. Вперед Никки Хейли", - написал он в X.

Два претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев - бизнесмен Вивек Рамасвами и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт - ранее выразили свою поддержку Трампу в президентской гонке.

Следующим штатом, где развернется предвыборная борьба среди кандидатов от Республиканской партии, станет Нью-Гэмпшир.

Бывший президент США Дональд Трамп одержал победу по итогам кокусов республиканцев в штате Айова. По итогам голосования Трамп получил 51% голосов сторонников Республиканской партии. На втором месте находится губернатор штата Флорида Рон Десантис с 21,2% голосов, следом за ним идет бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли с 19,1% голосов. Хейли обошла Трампа только в одном округе штата - Джонсоне. В остальных 98 лидерство осталось за экс-президентом США.