Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине сразу после избрания президентом

Бывший американский лидер не стал уточнять, как именно намерен добиться такого результата

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Бывший американский лидер Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах осенью добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации.

"Мы урегулируем эту ужасную войну между Россией и Украиной еще до того, как я вступлю в должность [президента США]", - сказал он на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир 20 января.

Вместе с тем Трамп не указал, сколько времени ему потребуется, чтобы добиться мирного урегулирования, а также не стал уточнять, как именно намерен разрешить конфликт. "Я хорошо знаю [президента России Владимира] Путина <...>, знаю [президента Украины Владимира] Зеленского, мы это урегулируем", - добавил он.

Бывший американский лидер заявлял, что в случае переизбрания намерен урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.