WP: США начали операцию против хуситов в Красном море по идеологическим причинам

По информации газеты, американский президент Джо Байден посчитал, что его страна должна действовать "как незаменимая нация с мощной армией и возможностью объединить другие страны для достижения единой цели"

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты начали операцию против йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Красном море по идеологическим, а не экономическим или каким-либо другим причинам. Об этом сообщили газете The Washington Post представители американской администрации.

По их словам, идеология стала главной движущей силой для начала нынешней военной кампании. Как отметили чиновники, президент США Джо Байден посчитал, что Соединенные Штаты должны действовать "как незаменимая нация с мощной армией и возможностью объединить другие страны для достижения единой цели". Представители администрации также сравнили решение Байдена о начале операции в Красном море с его приверженностью поддержке Украины, которой Вашингтон выделил миллиарды долларов военной помощи.

Чиновники добавили, что американская администрация ожидает, что конфликт продлится недолго, поскольку США не ставят перед собой цели полностью уничтожить хуситов или развязать полномасштабную войну в Йемене. "Мы не пытаемся победить хуситов. У нас также нет цели вторгаться в Йемен. Наша цель - ослабить их возможность в будущем осуществлять подобные атаки, она подразумевает удары по инфраструктуре, которая делает эти атаки возможными, а также по их силам более высокого уровня", - заявил один из собеседников издания. Некоторые официальные лица выразили опасения по поводу последствий американского военного вмешательства, посчитав, что оно может свести на нет дипломатические усилия по прекращению войны в Йемене и усугубить тяжелую гуманитарную ситуацию в стране. Вместе с тем чиновники не смогли назвать конкретных сроков возможного завершения операции.

Другой собеседник The Washington Post отметил, что осуществленные США и Великобританией удары уже смогли "существенно ослабить" затронутые военные цели, однако признал, что у хуситов все еще сохраняется значительный арсенал. "Нельзя сказать, что у хуситов нет вооружений, но они потеряли многое из того, что у них было", - сказал он.