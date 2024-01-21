Британия потратит более $500 млн на модернизацию ЗРК для борьбы с БПЛА

Sea Viper в процессе усовершенствования получит ракеты с новыми боеголовками и программное обеспечение, сообщило агентство Reuters

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Великобритания потратит $514 млн на модернизацию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Sea Viper, который используется для борьбы с беспилотниками в Красном море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

По информации агентства, ЗРК Sea Viper получит ракеты с новыми боеголовками и программное обеспечение, способное отражать угрозы, исходящие от баллистических ракет. Контракт на модернизацию заключен с британским подразделением производителя ракетных систем MBDA.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с 19 ноября 2023 года хуситы атаковали более 26 кораблей и гражданских судов в Красном море.