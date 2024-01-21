Посол Канады в США призвала Оттаву начать налаживать отношения с окружением Трампа

Кирстен Хиллман подчеркнула, что Канаде необходимо быть готовой к работе с новой американской администрацией в случае победы экс-президента на предстоящих выборах

ОТТАВА, 21 января. /ТАСС/. Нынешнее правительство Канады должно уже сейчас начать налаживать отношения с окружением республиканца Дональда Трампа, чтобы быть готовым к работе с ним в случае его избрания на пост президента США. Об этом заявила телеканалу CBC канадский посол в Соединенных Штатах Кирстен Хиллман.

"Очень важный шаг - это убедиться в том, что у нас налажены все эти отношения настолько, насколько это в наших силах, с людьми, которые консультируют <...> вторую администрацию Трампа, с людьми, которые его будут окружать [в случае победы на выборах], - сказала дипломат. - Важно быть уверенными в том, что мы обновили эти отношения"

Хиллман пояснила, что в год президентских выборов Оттава всегда должна быть готова к работе с новой американской администрацией, чтобы "представлять Канаду наилучшим образом" в двусторонних отношениях с Вашингтоном.

Выборы президента США пройдут в ноябре. Действующий президент Джо Байден в апреле 2023 года заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года. Он считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.