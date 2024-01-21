Индия установит ограждения на границе с Мьянмой

Как сообщили в МВД республики, планируется также отменить режим свободного передвижения между странами для жителей пограничных регионов

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 января. /ТАСС/. Индия намерена установить ограждения на границе с Мьянмой, а также планирует отменить режим свободного передвижения между странами для жителей пограничных регионов. Как сообщил журналистам глава МВД республики Амит Шах, цель этих мер - ограничить свободное передвижение с мьянманской на индийскую территорию.

"Граница Индии с Мьянмой будет охраняться так же, как граница с Бангладеш", - приводит слова министра телеканал NDTV. Он напомнил, что вдоль бангладешской границы с индийской стороны установлен забор из колючей проволоки.

Нью-Дели также планирует отменить режим свободного передвижения между двумя странами для жителей пограничья. Этот режим был установлен в 1970-е годы поскольку люди, живущие вдоль границы Индии и Мьянмы, нередко имеют семейные и этнические связи по обе ее стороны. Скоро этим людям потребуется виза для въезда в соседнюю страну, указал министр.

В Индию из Мьянмы идут беженцы от продолжающихся там столкновений. Недавно около 600 солдат войск этой страны пересекли индийскую границу после того, как их лагеря были захвачены боевиками "Армии Аракана" - этнической группировки, действующей в западном мьянманском штате Ракхайн. Они укрылись в индийском пограничном штате Мизорам. Власти Мизорама обратились к центральному правительству, призвав его как можно скорее обеспечить отправку этих солдат обратно.