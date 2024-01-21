КНДР осудила обсуждение в СБ ООН испытаний гиперзвуковой боеголовки

Угрозы США и их союзников "нарушают мир и стабильность на Корейском полуострове", отметили в МИД республики

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. КНДР осуждает проведение по инициативе США обсуждения в СБ ООН осуществленных Пхеньяном испытаний твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи.

"Данный испытательный запуск КНДР является одним из звеньев регулярной работы по разработке и исследованиям в области оборонной науки, поэтому он не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран. Также он не имеет никакой связи с нынешней ситуацией в регионе. Несмотря на это, США, ставя под вопрос сферу повседневной закономерной деятельности суверенного государства, внесли этот вопрос на рассмотрение СБ ООН. Более того, США опять перебросили ударную группу во главе с атомным авианосцем в акваторию в районе Корейского полуострова и совершили вместе с сателлитами провокационные и угрожающие совместные военные учения", - отмечается в заявлении.

КНДР, как сообщил представитель внешнеполитического ведомства, "выражает глубокое сожаление и решительно осуждает" обсуждение запуска в СБ ООН и проведение учений США и Республики Корея. В МИД КНДР также подчеркнули, что угрозы США и их союзников "нарушают мир и стабильность на Корейском полуострове".

14 января, по данным ЦТАК, Пхеньян успешно испытал твердотопливную баллистическую ракету средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Как сообщала японская газета Sankei со ссылкой на военные источники в Сеуле, гиперзвуковая боеголовка в один из моментов полета более чем в 10 раз превысила скорость звука, а использованная для ее запуска ракета-носитель потенциально могла достичь острова Гуам, где размещены военные базы США.

В ответ на это ВМС Республики Корея, США и Японии провели совместные учения с участием американского атомного авианосца в водах к югу от острова Чеджудо с целью отработки борьбы с ракетной угрозой со стороны КНДР.