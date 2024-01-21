Палестинский Красный Полумесяц сообщил о гибели четырех человек в результате удара Израиля

По данным общества, ЦАХАЛ нанес удар к востоку от лагеря беженцев Джабалия, еще 21 человек пострадал

ДУБАЙ, 21 января. /ТАСС/. По меньшей мере 4 человека погибли, 21 ранен в результате ударов израильской армии к востоку от лагеря беженцев Джабалия, расположенного на севере сектора Газа. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца в X.

"Медицинский пункт Палестинского общества Красного Полумесяца в Джабалии на севере Газы принял <...> 4 погибших и 21 раненого в результате израильского обстрела к востоку от лагеря беженцев Джабалия", - сказано в заявлении.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что Армия обороны Израиля нанесла удар по жилому дому в лагере для беженцев в городе Джабалия на севере сектора Газа. Отмечалось, что в результате атаки несколько человек погибли.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземную военную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.