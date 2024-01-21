Умер экс-председатель парламента КНДР Цой Тхэ Бок

Ему было 93 года

СЕУЛ, 21 января. /ТАСС/. Бывший председатель Верховного народного собрания КНДР Цой Тхэ Бок, который занимал этот пост дольше всех остальных - с 1998 по 2019 год, умер. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации ЦТАК, память о нем 21 января почтил лидер КНДР Ким Чен Ын, от его имени был возложен венок. Отмечается, что Цой Тхэ Бок был "солдатом революции, преданным великому вождю товарищу Ким Ир Сену и великому руководителю товарищу Ким Чен Иру", он внес особый вклад в революционное дело чучхе и относился к числу ветеранов партии.

Как отмечает агентство Yonhap, Цой Тхэ Боку было 93 года. Он занимал пост председателя ВНС дольше всех своих предшественников, пишет агентство.