"Дело тонкое". Кто, с кем и из-за чего поссорился на Ближнем Востоке

Регион Ближнего Востока с конца 2023 года охватило множество конфликтов, начавшихся с обострения в Палестине. Это предмет для беспокойства и России, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркивая, что ситуация имеет тенденцию к расширению.

Глава МИД РФ Сергей Лавров называл обострение обстановки на Ближнем Востоке беспрецедентным. В интервью ТАСС он отмечал, что львиную долю в эскалацию ситуации внесли страны Запада, занимающиеся обострением конфликтов. Присутствие США в регионе давно вызывает возмущение у национальных движений в странах региона, поэтому и в нынешней ситуации объектами атаки зачастую становятся именно американские базы, например в Ираке.

ТАСС собрал основное о конфликтах в регионе.

Израиль - Палестина

Очередное обострение палестино-израильского конфликта началось в октябре 2023 года с атаки на израильскую территорию радикального движения ХАМАС (часто связывается с Ираном) из палестинского сектора Газа. Израиль начал наземную операцию на территории сектора, палестинская сторона сообщает о более чем 24,6 тыс. погибших среди мирного населения. При этом с израильской стороны число погибших кратно меньше - 1,2 тыс. человек среди гражданских и 530 военнослужащих.

Ситуация выводит на передний план более старую проблему - отказ Израиля от сосуществования с арабским государством на территории Палестины, согласно резолюциям Генассамблеи и Совбеза ООН, принимавшимся с 1947 года. Израильские силы, подчеркивал и нынешний премьер Биньямин Нетаньяху, намерены сохранять контроль над палестинскими территориями, что исключает создание арабского государства. Помимо этого, Израиль проводит активную поселенческую деятельность на юридически относящихся к Палестине территориях.

Действия Израиля в конце 2023 - начале 2024 годов вызвали отторжение в исламских странах Ближнего Востока и остановили процесс нормализации отношений евреев и арабов. Активную антиизраильскую позицию заняла также Турция, характеризующая происходящее как геноцид.

Израиль - Ливан

Эскалация в Палестине высветила и проблемы в отношениях Израиля с Ливаном, точнее - противостояние с близким к Ирану и союзным ХАМАС шиитским движением "Хезболлах", контролирующим юг арабской республики.

"Хезболлах" и Израиль наносят взаимные удары, причем израильские силы делают это экстерриториально - в том числе по ливанской и сирийской территориям. При этом полномасштабные боевые действия, как в 1980-е или 2006 году, пока не ведутся. Тем не менее опасность этого сохраняется: например, ХАМАС периодически угрожает Израилю скорым открытием "второго фронта" на севере.

За время взаимных обстрелов с октября 2023 года в Ливане погибли до 200 человек, эвакуированы от границы 150 тыс. В Израиле - до 20 человек и 115 тыс. соответственно. Поступали сообщения об использовании Израилем запрещенного белого фосфора при обстреле южной части Ливана.

Йемен - Запад

Палестинский конфликт спровоцировал обострение и вокруг Йемена: повстанцы-хуситы (шииты, их также связывают с Ираном) объявили Израилю войну и даже начали запускать ракеты в сторону еврейского государства. Хуситы в течение десятилетий не прекращающейся гражданской войны контролируют историческое ядро страны, включая столицу, город Сана, однако их власть не признается международным сообществом.

В качестве еще одной меры хуситы начали останавливать и захватывать идущие через Красное море суда, если они связаны с Израилем. Через море проходит судоходный маршрут из Европы в Южную и Восточную Азию - через Суэцкий канал. На него приходится до 12% мирового трафика. С ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 судов. В условиях нестабильности в регионе трафик через Красное море упал вдвое, что угрожает убытками перевозчикам.

В этой ситуации в ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в крупных городах Йемена. При этом Вашингтон охарактеризовал их как оборонительные. Россия считает удары нарушением международного права: резолюция Совбеза ООН не давала США и Британии права ударов по суверенной стране. Хуситы продолжили свою деятельность и назвали американские объекты своей законной целью.

Курдский вопрос

В ночь на 16 января Иран нанес ракетные удары по городу Эрбиль в Иракском Курдистане. В Тегеране заявили об атаке по антииранским "шпионским центрам" израильского "Моссада", СМИ сообщали об ущербе американским объектам - консульству и базам. Как оказалось, при ударе погиб курдский бизнесмен и владелец компании Falcon Group Пешрав Дизайи.

Курды должны были получить собственное государство, согласно договоренностям по итогам Первой мировой войны. Однако сейчас область их расселения разделена между Ираном, Ираком, Сирией и Турцией. Все четыре страны борются с курдским сепаратизмом, считают их организации, например Рабочую партию Курдистана, террористическими. При этом ряд курдских формирований, например "Силы демократической Сирии", активно поддерживаются - в том числе оружием - США.

Иран - Пакистан

16 января иранские ВС также нанесли удары по территории пакистанской провинции Белуджистан. В Тегеране объяснили это уничтожением штабов террористической группировки "Джейш аз-Зольм". Двумя днями позднее уже Пакистан нанес удар по "антипакистанским" террористическим группировкам на территории иранской провинции Систан и Белуджистан.

Белуджистан назван по имени народности белуджей, которая проживает на территории Афганистана, Ирана и Пакистана. Как и курды, белуджи в течение последнего столетия проявляли сепаратистские наклонности, несколько раз поднимали в Пакистане восстания. Боевики "Освободительной армии Белуджистана" периодически совершают теракты.

Сирийское полотно

Удары периодически наносятся и по территории Сирии. С октября 2023 года атаки, в том числе по столице страны, Дамаску, производит Израиль (с 1960-х годов оккупирующий, в частности, сирийские Голанские высоты). Последний удар был нанесен 20 января.

В Израиле заявляют, что атакуются радикалы, в частности высокопоставленные представители ХАМАС, палестинского "Исламского джихада". Сообщалось и о ликвидации приглашенных Сирией военных советников из Ирана, в частности элитного Корпуса стражей исламской революции.

В свою очередь Иран 16 января нанес удар по позициям боевиков "Исламского государства - Хорасан" (ответвление запрещенного в РФ "Исламского государства") в сирийской провинции Идлиб. Боевики ИГ борются в том числе против законного сирийского правительства.

Значительная часть Идлиба находится под контролем существующих с начала 2010-х годов незаконных формирований, которые пользуются поддержкой Турции. После 2017 года отказавшиеся боевики переместились на север провинции, где была создана зона деэскалации. Ряд таких формирований поддерживается и США, которые без согласия правительства в Дамаске развернули в Сирии свои военные базы и постоянно нарушают воздушное пространство арабской республики.