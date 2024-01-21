ЦАХАЛ сообщил о ликвидации 15 террористов на севере сектора Газа

Военные также провели рейд на структуру ХАМАС и обнаружили униформу и большое количество оружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении 15 террористов на севере сектора Газа.

"В Дарадж-Туффе на севере сектора Газа войска ЦАХАЛ уничтожили 15 террористов. Кроме того, военные провели целенаправленный рейд на структуру ХАМАС и обнаружили униформу и большое количество оружия", - говорится в сообщении.

"ВМС ЦАХАЛ продолжают оказывать поддержку сухопутным подразделениям, действующим в секторе Газа, нанося удары по террористическим объектам. За минувшие сутки было обнаружено здание, в котором террористы устроили засаду на военнослужащих ЦАХАЛ в центральной части сектора Газа. ЦАХАЛ ударил по зданию, угроза была устранена", - добавили в пресс-службе.

"ЦАХАЛ продолжил оперативные действия в Хан-Юнисе [на юге сектора Газа]. За минувшие сутки снайперы ЦАХАЛ совместно с ВВС ликвидировали ряд террористов. Более того, войска ЦАХАЛ обнаружили большое количество оружия внутри структуры ХАМАС", - продолжили в армейском ведомстве.