В Минздраве Газы заявили, что число жертв израильской агрессии превысило 25 тыс.

В ведомстве также сообщили, ранен 62 681 человек

КАИР, 21 января. /ТАСС/. Число погибших в секторе Газа в результате ударов израильских военных возросло до 25,1 тыс. Об этом сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.

"Число погибших в результате израильской агрессии с 7 октября прошлого года возросло до 25 105, ранен 62 681 человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 24 927 погибших и 62 388 раненых.

В Минздраве добавили, что за последние сутки в результате действий Израиля в секторе Газа "погибли 178 человек, еще по меньшей мере 293 ранены". Тела некоторых погибших все еще остаются под завалами разрушенных зданий и на дорогах анклава, медики и спасатели пока не могут до них добраться.