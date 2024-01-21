СМИ: в Йемене не менее 75 человек погибли с 12 января из-за ударов по объектам хуситов

По данным телеканала Sky News Arabia, среди погибших - военные советники КСИР и "Хезболлах", которые помогали хуситам организовывать атаки на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе

ДУБАЙ, 21 января. /ТАСС/. Не менее 75 человек погибли в Йемене в результате ударов, которые с 12 января Соединенные Штаты наносят по объектам мятежного движения хуситов "Ансар Аллах". Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Как утверждают источники телеканала, среди погибших - военные советники иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ливанской шиитской партии "Хезболлах", которые помогали хуситам организовывать атаки на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. Так, по меньшей трое офицеров КСИР и шестеро членов "Хезболлах" стали жертвами ударов по военной инфраструктуре хуситов. По сведениям телеканала, иностранные специалисты были убиты "в ходе отдельных операций и в разных местах".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями атаки были места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов. Впоследствии США стали регулярно наносить удары по ракетным установкам хуситов на территории Йемена. После операции, проведенной 12 января, Великобритания заявила, что не планирует участвовать в дальнейших атаках.

Хуситы комментировали свои потери только один раз - 12 января военный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа сообщил, что в результате ударов США и Великобритании погибли пять человек, еще шесть получили ранения.