В Британии выразили разочарование после высказываний Нетаньяху по палестинскому вопросу

Министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил, что не получится урегулировать конфликт, не опираясь на принцип существования двух государств

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Великобритания не разделяет позицию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о недопустимости создания независимого палестинского государства. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс в интервью телеканалу Sky News.

"Мы были расстроены услышать [позицию] Биньямина Нетаньяху, который заявил, что не верит в урегулирование [ближневосточного конфликта] на основе принципа создания двух государств. По правде сказать, он говорил таким образом всю свою политическую карьеру, насколько я помню. Я не думаю, что мы сможем урегулировать конфликт, не опираясь на принцип существования двух государств. Мы придерживаемся противоположных точек зрения по этому вопросу. Но мы согласны с тем, что Израиль имеет право на самооборону и несет ответственность за соблюдение международного права", - отметил глава британского Минобороны.

Нетаньяху заявил 18 января, что еврейское государство будет продолжать операцию в секторе Газа до тех пор, пока не одержит "решительную победу" над радикальным движением ХАМАС. Он отверг идею создания палестинского государства и указал, что довел свою позицию до сведения американской стороны.