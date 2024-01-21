На Украине установили личности угрожавших журналисту, разоблачавшему МО при Резникове

Следствие установило, что к совершению правонарушения причастны жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины установили личности и провели обыски в домах людей, угрожавших журналисту, который в том числе занимался разоблачением махинаций чиновников Минобороны при военных закупках в период, когда ведомством руководил Алексей Резников. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины в своем Telegram-канале.

"Органы правопорядка столицы установили лиц, которые 14 января в Киеве совершили противоправные действия в отношении спецкорреспондента одного из изданий с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, - говорится в сообщении. - Следствие установило, что к совершению правонарушения причастны жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей".

В офисе отметили, что в местах проживания причастных к преступлению были проведены обыски. В ходе следственных мероприятий изъята, в частности, компьютерная техника и мобильные телефоны.

Ранее журналист Юрий Николов, освещающий проблемы коррупции в стране и, в частности, в украинском Минобороны, рассказал, что неизвестные пытались вломиться к нему в дом, запугивая родственников. Николов связал инцидент с публикацией статьи о коррупции Резникова и его окружения.

В 2023 году после публикаций в прессе разгорелись коррупционные скандалы вокруг закупок Минобороны Украины. Согласно документам, приведенным рядом украинских СМИ, военное ведомство закупало продукты для военнослужащих по ценам в два-три раза выше, чем в киевских супермаркетах. После этого постов лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий. Им были предъявлены обвинения в растрате и хищениях. В августе Минобороны вновь оказалось в центре нового скандала с закупками зимних курток, которые не соответствовали заявленным параметрам.

В начале сентября на фоне многочисленных коррупционных скандалов в министерстве обороны был отправлен в отставку глава ведомства Резников. Назначенный на его место Рустем Умеров назвал борьбу с коррупцией одним из приоритетных направлений своей работы. В середине сентября украинский кабмин уволил шестерых заместителей министра обороны, работавших при Резникове. В конце сентября и начале октября были назначены шесть новых заместителей главы Минобороны.