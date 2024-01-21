Сторонник боевого крыла ХАМАС погиб в Ливане при ударе израильского БПЛА

Речь идет об Али Мухаммеде Хадрадже

КАИР, 21 января. /ТАСС/. Одним из погибших при ударе израильского беспилотника по автомобилю на юге Ливана 20 января оказался сторонник боевого крыла палестинского движения ХАМАС - организации "Бригады Иззэддина аль-Кассама". Эту информацию подтвердили в ХАМАС.

"Сторонник "Бригад Иззэддина аль-Кассама" Али Мухаммед Хадрадж погиб 20 января 2024 года в результате израильского удара на юге Ливана", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале движения.

В то же время телеканал Sada al-Balad проинформировал днем ранее со ссылкой на ливанские источники, что погибший мог иметь отношение к ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" и к силам специального назначения "Аль-Кудс" КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана). В официальном Telegram-канале "Хезболлах" в субботу было опубликовано заявление, в котором подтверждалась гибель Хадраджа, однако информации о его принадлежности к какой-либо организации не приводилось.

20 января новостной портал Lebanon 24 сообщил, что израильский БПЛА выпустил ракету по автомобилю в пограничной местности на юге Ливана, в результате погибли четыре человека. Портал утверждал, что все они были мирными гражданами Ливана. Удар по автомобилю был нанесен на дороге между селениями Эль-Базурия и лагерем беженцев Бурдж-эш-Шимали в пограничном округе Тир.