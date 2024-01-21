Израильские силовики задержали на Западном берегу семь подозреваемых в терроризме

В частности, военные действовали в городах Хеврон и Наблус

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 января. /ТАСС/. Израильские военнослужащие задержали в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан семь палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Силы Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции задержали этой ночью семерых разыскиваемых лиц в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. В частности, военные действовали в крупных городах Хеврон и Наблус на Западном берегу, отметили в пресс-службе. "В Хевроне инженерные подразделения разрушили дома двух террористов ХАМАС, которые 16 ноября 2023 года совершили нападение на КПП" на въезде в Иерусалим, продолжили в армейском ведомстве.

По данным пресс-службы, в общей сложности за время проведения военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию, на Западном берегу военными задержаны уже около 2,7 тыс. разыскиваемых лиц, примерно 1,3 тыс. из них подозреваются в связях с ХАМАС.