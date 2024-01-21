Науседа заявил о передаче Украине дополнительной бронетехники и боеприпасов

Как отметил президент Литвы, Вильнюс является одним из лидеров по оказанию помощи Киеву в пересчете к объему ВВП страны

ВИЛЬНЮС, 21 января. /ТАСС/. Литва дополнительно передаст Украине бронетехнику, боеприпасы и антидроны. Об этом заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой, находящимся с визитом в Вильнюсе.

"В течение двух лет войны мы интенсивно поставляем Украине вооружение, и запасы на наших складах существенно уменьшились, - сказал он. - Несмотря на это, мы дополнительно направим Украине бронетехнику, боеприпасы и оборудование для борьбы с беспилотными аппаратами".

Как отметил Науседа, Литва является одним из лидеров по оказанию помощи Киеву в пересчете к объему валового внутреннего продукта (ВВП) страны. "Оказываемая нами помощь составляет 1,45% ВВП", - утверждал он.

Как отмечал министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас, общая стоимость военной помощи, оказанной Вильнюсом Киеву, превысила €500 млн. Кроме того, Литва регулярно отправляет Украине различные невоенные грузы.