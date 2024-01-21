Организация освобождения Палестины осудила решение Израиля о заморозке средств для Газы

Секретарь исполкома ООП Хусейн аш-Шейх призвал международное сообщество "прекратить подобные действия, которые по сути своей являются кражей финансовых средств палестинского народа"

КАИР, 21 января. /ТАСС/. Организация освобождения Палестины (ООП) не приемлет заморозку Израилем палестинских финансовых средств, предназначенных для сектора Газа, и призывает мировое сообщество оказать давление на еврейское государство в этом вопросе. С таким заявлением выступил секретарь исполкома ООП и министр по гражданским делам Палестинской национальной администрации (ПНА) Хусейн аш-Шейх.

"Мы отвергаем любое нарушение наших финансовых прав и условия со стороны Израиля, которые препятствуют тому, чтобы ПНА могла осуществлять выплаты жителям сектора Газа", - написал аш-Шейх на своей странице в Х (ранее Twitter). Он призвал международное сообщество "прекратить подобные действия, которые по сути своей являются кражей финансовых средств палестинского народа" и "заставить Израиль перевести все активы" палестинской стороне.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил схему замораживания палестинских финансовых средств, предназначенных для сектора Газа, в третьей стране. Гарантом реализации плана выступают США, которые вместе с Норвегией одобрили решение израильских властей. Согласно принятому плану, замороженные средства для сектора Газа не будут переданы ПНА, а останутся в руках третьей страны. Деньги или их эквивалент ни при каких обстоятельствах не могут быть переданы палестинцам без одобрения министра финансов Израиля, даже через посредников, а любое нарушение соглашения позволит Израилю немедленно заморозить все средства палестинцев.