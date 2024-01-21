В Сейме Литвы выступили за выход страны из конвенции по запрету кассетных боеприпасов

Председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что "в условиях, когда рядом идет война", страна "тем самым связывает себе руки в сдерживании и обороне"

ВИЛЬНЮС, 21 января. /ТАСС/. Литва в связи с обострением геополитической обстановки должна выйти из конвенции по запрету кассетных боеприпасов. Об этом агентству Elta заявил председатель комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

"Литва является в регионе единственной страной, продолжающей соблюдать конвенцию. В условиях, когда рядом идет война, мы тем самым связываем себе руки в сдерживании и обороне", - приводятся в сообщении его слова.

В повестку на следующую неделю работы парламентского комитета по нацбезопасности и обороне включен вопрос о кассетных боеприпасах. Против выхода из конвенции высказывается офис президента балтийской республики. По словам советников главы государства, этот шаг негативно скажется на международном имидже Литвы.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются на площади, равной футбольному полю. Конвенция по кассетным боеприпасам, принятая в 2008 году, запрещает их использование. К документу к настоящему времени присоединились более 100 стран (Вильнюс сделал это в 2011 году), еще 12 подписали его, но пока не ратифицировали.