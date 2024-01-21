Глава военной разведки Украины признал, что 2024 год будет для страны сложным

Кирилл Буданов также отметил, что не считает итоги контрнаступления катастрофичными

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признал, что 2024 год будет для страны сложным, не вдаваясь в подробности. Он также ​​​​​​не считает, что итоги прошлогоднего контрнаступления вооруженных сил страны катастрофичными.

"Сказать, что все хорошо, это неверно. Но и говорить о катастрофе тоже неправильно", - отметил он в интервью Financial Times, комментируя вопрос о том, что контрнаступление не достигло целей.

Дальнейшую тактику украинских войск он также не уточнял, сказав лишь, что не прогнозирует каких-либо кардинальных изменений в ближайшем будущем. "Все, что мы делали, мы будем делать и дальше", - заявил он.