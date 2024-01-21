Экс-директор по коммуникациям Белого дома: победа Трампа стала бы проблемой для Европы

Энтони Скарамуччи отметил, что бывший президент Соединенных Штатов "будет продвигать еще более властолюбивую программу"

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Бывший директор по коммуникациям в аппарате Белого дома Энтони Скарамуччи считает, что возможная победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах станет серьезной проблемой для Европы. Свою точку зрения он высказал в интервью журналу Der Spiegel.

"Это было бы огромной проблемой", - сказал Скарамуччи, отвечая на вопрос о том, что будет означать новая победа Трампа на выборах для Европы. "Он [Трамп] ненавидит НАТО и больше всего на свете хочет его упразднить. Он любит [президента РФ Владимира] Путина. Но я предполагаю, что его остановят", - утверждал экс-директор по коммуникациям Белого дома.

При этом он отметил, что не верит в победу Трампа даже в случае выдвижения кандидатом от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах президента США. "Трамп победил в Айове, но я не думаю, что он станет следующим президентом Соединенных Штатов", - подчеркнул Скарамуччи. Трампа, по его словам, "любит небольшая группа людей, которые верят в фашизм и в превосходство белой расы, но остальная часть США его ненавидит".

Если же Трампу все-таки удастся стать президентом, то он, как полагает Скарамуччи, "будет оказывать давление на американские институты и демократию". "Он хочет быть диктатором, поэтому он будет продвигать еще более властолюбивую программу", - резюмировал он.

В понедельник в штате Айова прошли первичные выборы. По итогам голосования Трамп получил 51% голосов сторонников Республиканской партии. Второе место занял губернатор штата Флорида Рон Десантис с 21,2% голосов, третье - бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли с 19,1% голосов.

Отбор кандидатов от Республиканской партии на президентские выборы, которые пройдут в ноябре, фактически начался с кокусов (собраний партийных активистов) в Айове. 25 апреля 2023 года демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.