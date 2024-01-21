Два бойца "Хезболлах" погибли при ударе израильского беспилотника на юге Ливана

По данным телеканала Al Hadath, удар был нанесен беспилотником в момент, когда машина двигалась по шоссе между селениями Харис и Кафра

БЕЙРУТ, 21 января. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС уничтожил на юге Ливана автомобиль, в котором находились члены вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах". Как сообщил телеканал Al Hadath, погибли два бойца и трое получили ранения.

По его сведениям, удар был нанесен беспилотником в момент, когда машина двигалась по шоссе между селениями Харис и Кафра.

В субботу два члена шиитской вооруженной милиции погибли во время атаки израильских БПЛА на их машину на шоссе в Эль-Базурии в 20 км от Тира.