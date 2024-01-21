Израильские ВВС нанесли удары на позициям "Хезболлах" в Южном Ливане

Их нанесли по огневым точкам в окрестностях поселков Маркаба, Таллуса и Шейхин

БЕЙРУТ, 21 января. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали позиции вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах" в Южном Ливане. Как сообщил новостной портал Lebanon 24, удары были нанесены по огневым точкам в окрестностях поселков Маркаба, Таллуса и Шейхин, откуда велся обстрел северных районов Израиля.

По его информации, две ракеты были выпущены по одному из домов, который в результате полностью разрушен. К месту бомбардировки направились спасатели и кареты скорой помощи.

Ранее израильский беспилотник уничтожил автомобиль на шоссе между селениями Харис и Кафра, в котором находились члены шиитской вооруженной милиции. Погибли два бойца и трое получили ранения.

Артиллерия израильской армии открыла огонь по ливанским населенным пунктам Айтрун, Бурдж-эль-Мулюк, Марун-эр-Рас и Эль-Хиям. Телеканал Al-Manar сообщил, что противник применил при обстреле снаряды с фосфором, в результате в аграрных районах Хоула и Мейс-эль-Джебель произошли пожары на нескольких фермах.

По данным министерства сельского хозяйства Ливана, которые привела газета L’Orient Le Jour, применение израильскими войсками фосфорных боеприпасов нанесло значительный ущерб аграрному сектору. С октября 2023 года в южных районах было зафиксировано 328 возгораний в лесных массивах и сельскохозяйственных угодьях. Пожары уничтожили свыше 45 тыс. оливковых деревьев, пострадал крупный рогатый скот.

По сведениям издания, на юге Ливана жертвами израильских авиаударов и обстрелов с начала военной эскалации 8 октября 2023 года стали 37 мирных жителей. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" в ходе пограничных операций потеряло 159 бойцов. Число перемещенных из южных районов лиц достигло 150 тыс.