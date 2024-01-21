Госучреждение в Литве требует переименовать "советские" улицы русскоязычного Висагинаса

Прежде всего это касается улицы Партизану, отметил директор Центра по изучению геноцида и резистенции жителей Литвы Арунас Бубнис

ВИЛЬНЮС, 21 января. /ТАСС/. Центр по изучению геноцида и резистенции жителей Литвы считает необходимым изменить названия нескольких улиц преимущественно русскоязычного города Висагинаса, которые якобы являются реликтом советского времени. Об этом в эфире национального радио LRT заявил директор центра Арунас Бубнис.

Прежде всего это касается улицы Партизану (Партизанской). Улица с таким же названием есть и в Каунасе, однако там она нареканий не вызывает. "В Висагинасе улица названа в честь советских партизан, которые сражались якобы против фашизма, но их политической целью являлось то, чтобы Литва была советской, была в составе СССР", - сказал он. В Каунасе, как утверждает Бубнис, улица названа в честь боровшихся против советской власти "лесных братьев", которых в Литве тоже считают партизанами.

Директор центра выступил также с инициативой переименования в Висагинасе улиц Ветерану (Ветеранов) и Тарибу, что может быть переведено и как Советская, и как улица Советов.

Как отметил мэр Висагинаса Эрландас Галагуз, муниципалитет обратился в суд за разъяснением: может ли одно и то же название - Партизану - оцениваться диаметрально противоположно. "Надо в масштабе страны выяснить, какие названия улиц являются неподходящими, и трактовать их одинаково", - сказал в эфире градоначальник.