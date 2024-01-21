Сотрудник Белого дома обсудит с властями Катара и Египта освобождение заложников ХАМАС

Бретт Макгурк также затронет вопросы, касающиеся боевых действий в секторе Газа и напряженности в регионе, пишет интернет-портал Axios

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Координатор Совета национальной безопасности (СНБ) США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк посетит Египет и Катар для обсуждения с властями этих стран возможности освобождения заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщил интернет-портал Axios.

По словам его источников, Макгурк намерен отправиться на Ближний Восток в течение суток. В Египте он встретится с руководителем Управления общей разведки Аббасом Камелем. В Катаре Макгурк, как ожидается, в ближайшие несколько дней обсудит тему с премьером Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. На предстоящих встречах он также затронет другие вопросы, касающиеся боевых действий в секторе Газа и напряженности в регионе.

Как отмечается в публикации, должностные лица США считают, что достижение договоренностей об освобождении заложников, "возможно, является единственным путем, который мог бы привести к прекращению огня в Газе".

Как заявил 16 января координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов, вашингтонская администрация участвует в консультациях в Катаре относительно возможности новых договоренностей по освобождению заложников ХАМАС. Кирби сообщил, что радикальное движение удерживает "до 140 заложников".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.