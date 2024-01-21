Армия Израиля заявила о нанесении серии авиаударов по объектам "Хезболлах" в Ливане

Армейская пресс-служба сообщила, что израильские танки и летательные аппараты нанесли удары по целям в нескольких населенных пунктах на юге страны, включая оперативный командный центр движения и военный комплекс

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 января. /ТАСС/. ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по объектам шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители ВВС Израиля нанесли сегодня две серии ударов по террористической инфраструктуре, военному зданию, пусковой установке и наблюдательному посту, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" в Маркабе на юге Ливана", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в армии, израильские танки и летательные аппараты "нанесли удары по целям в нескольких населенных пунктах на юге Ливана, включая оперативный командный центр "Хезболлах" и военный комплекс".