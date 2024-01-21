Эр-Рияд не сможет нормализовать отношения с Израилем без решения по Палестине

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что решение палестинского вопроса является залогом стабильности и процветания для всего ближневосточного региона

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Саудовская Аравия не сможет нормализовать свои отношения с Израилем, пока не начнется долгосрочное урегулирование палестинского вопроса. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

"Это единственный выгодный для нас путь, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста. - Так что [ответ] да, потому что нам нужна стабильность, будем надеяться, она будет достигнута через решение палестинского вопроса".

Саудовский министр отметил, что решение палестинского вопроса является залогом стабильности и процветания для всего ближневосточного региона, в том числе и для Израиля. "Для того, чтобы регион увидел настоящий мир и стабильность, настоящую интеграцию, которая приносит экономические и социальные выгоды для всех нас в том числе и для Израиля, необходим надежный, необратимый процесс [создания] государства Палестина", - подчеркнул он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.