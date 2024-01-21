Китай назвал "Группу 77" важной силой на мировой арене

Спецпредставитель председателя КНР Лю Гочжун отметил, что организация насчитывает более 130 стран, составляя две трети членов ООН

ХАРАРЕ, 21 января. /ТАСС/. "Группа 77" ныне превратилась в серьезную силу, с которой нельзя не считаться на международной арене. Об этом заявил специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина, вице-премьер Госсовета Лю Гочжун, выступая на открывшемся в Уганде III саммите стран Юга - встрече лидеров государств, входящих в организацию развивающихся стран "Группа 77".

"Ныне "Группа 77" насчитывает более 130 стран, составляя две трети членов ООН, - сказал Лю Гочжун. - С их голосом нельзя не считаться в международных делах. Независимость определяет политическое будущее Юга. Большинство стран Юга вырвались из пут колониализма. Мы неуклонно выступаем в защиту национальной независимости и достоинства, никогда не уступаем внешнему давлению".

"Теперь на страны Юга приходится половина всей мировой экономики, 42% международной торговли и половина специалистов в области высоких технологий, - отметил он. - Мы на глазах сокращаем отставание от развитых стран, на нас приходится 60% роста мировой экономики. Страны Юга солидарно стремятся к равноправию и справедливости".

"Страны "Группы 77 плюс Китай" представляют собой важный механизм сотрудничества в рамках ООН, - подчеркнул Лю Гочжун. - Страны Юга создали такие платформы, как БРИКС или Африканский союз, для формулирования общей позиции и общих интересов. Недавно БРИКС осуществил расширение исторического значения, усилившее стремление Глобального Юга к укреплению единства и солидарности развивающихся государств."

"Председатель КНР Си Цзиньпин, - указал Лю Гочжун, - подчеркнул, что Китай, будучи развивающимся государством и частью Глобального Юга, неколебимо выступает за солидарность с другими развивающимися странами. Китай будет и впредь отдавать приоритет сотрудничеству "Юг - Юг". Китай предлагает им смелее идти к модернизации, усиливать сотрудничество "Юг - Юг" и активно участвовать в реформировании глобальных систем управления, в частности - Всемирной торговой организации".