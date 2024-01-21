Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян

Саули Ниинистё отметил, что против того, чтобы забирать у граждан РФ финский паспорт задним числом

ХЕЛЬСИНКИ, 21 января. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё, срок полномочий которого истекает в конце февраля, выступил против предоставления финского паспорта гражданам тех стран, где не признается двойное гражданство. Об этом он заявил в последнем на посту президента традиционном воскресном "Часе вопросов и ответов президента" в эфире Radio Suomi.

Россия не признает наличие у человека другого гражданства и рассматривает его исключительно и только как своего подданного.

"В 2013 году по этому вопросу (двойного гражданства) было много дебатов, да. Я уже тогда предлагал перейти к взаимности, то есть предоставлять гражданство только людям из стран, которые взаимно признают двойное гражданство уехавших туда финнов. Россия не признает двойного гражданства", - сказал Ниинистё.

Он также высказался против того, чтобы забирать у россиян финский паспорт задним числом. Ранее на этой неделе в ходе дебатов с этой возможностью согласились почти все кандидаты в президенты страны. Выборы нового главы государства состоятся 28 января.

"В международном праве и в финской правовой системе гражданство и потеря гражданства рассматриваются как нечто священное", - добавил Ниинистё.

Закон о гражданстве, разрешивший двойное гражданство, начал действовать в Финляндии в 2003 году.

По данным МВД Финляндии, на конец 2020 года в стране постоянно проживало 143 256 человек с двойным гражданством. Крупнейшими группами двойного гражданства на конец 2020 года были граждане России (34 890), Швеции (8 987), Сомали (7 469), Эстонии (6 923) и Ирака (5 923).