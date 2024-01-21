Поддержка скромности, контроль за зерном и варварство. События вокруг Украины

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия осуждает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рынок в Донецке, где погибли 25 человек. Москва призывает и другие страны осудить этот теракт, тему обсудят в Совбезе ООН.

В США высказывают одобрение "скромности" президента Украины в Давосе, где он в меньшей, чем обычно, степени, требовал новой помощи. На Западе понимают, что вооружение Киева грозит мировой войной, но опасаются, что поражение Украины приведет к утрате гегемонии Запада.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

- ВС РФ в течение недели на четырех направлениях отразили 91 атаку украинских сил.

- Противник потерял за неделю убитыми и ранеными более 7 тыс. военнослужащих. 21 боец ВСУ сдался в плен (14 - на южнодонецком направлении).

- Потери Украины в технике составили 35 танков, 79 бронемашин, 253 автомобиля, 100 артиллерийских орудий, 3 установки ЗРК, установка РСЗО, 5 САУ. Также были уничтожены 2 полевых склада боеприпасов.

- Российские ВКС смогли перехватить 7 ракет "Точка-У", 1 бомбу JDAM, 11 снарядов РСЗО "Ольха", 65 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", 337 беспилотников.

- Также были уничтожены радиолокационная станция IRIS-T германского производства, склад и иностранные наемники в Константиновке.

- В Харьковской области освобожден поселок Крахмальное.

Удар ВСУ по Донецку

- Украинские силы нанесли удар по рынку на западе Донецка. Власти ДНР обратили внимание, что для атаки было выбрано время наибольшего скопления людей.

- Погибли 25 человек, столько же ранены. Пострадавшие по преимуществу в тяжелом состоянии, с проникающими ранами и травматической ампутацией.

- МИД РФ призвал страны мира и международные организации осудить фактический теракт со стороны Киева. Тема варварского нападения будет вынесена на обсуждение Совбеза ООН 22 января.

Хозяева довольны

- В Белом доме приветствовали сдержанное поведение президента Украины на экономическом форуме в Давосе.

- В Вашингтоне считают, что Зеленский "перестарался", выпрашивая все новую помощь Киеву, в частности в ходе визитов в США.

Утрата гегемонии

- Если Украина проиграет в ходе нынешнего конфликта, определять мировой порядок будет не Запад, а Россия, Китай и Иран. Уверенность в этом выразил экс-генсек НАТО Джордж Робертсон.

- По словам Робертсона, при этом чрезмерная поддержка Украины чревата третьей мировой войной.

- Глава МИД Франции Стефан Сежурне подсчитал, что после победы на Украине Россия будет контролировать треть мирового экспорта зерна, а это разорит французских аграриев.

Первая инспекция

- Представители США и Украины провели первую инспекцию переданного Киеву оружия, сообщает украинское Минобороны. Ранее об аудите вооружений задумались в ЕС.

- Информация о том, что поставленное Украине оружие разворовывается и продается, в частности, на Ближний Восток, ранее неоднократно поступала. На нее обращали внимание и российские власти.

Пора принять меры

- Румынский Альянс за сельское хозяйство и сотрудничество направил властям республики письмо с требованием ограничения транзита украинских зерновых через страну.

- Аграрии предлагают внедрить систему контроля за провозом украинской продукции, в том числе с обязательным взвешиванием контейнеров, чтобы гарантировать, что товары доедут до пункта назначения, а не будут реализованы где-то в другом месте.