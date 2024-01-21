Politico: разведка США считает, что хуситы пытаются получить больше оружия от Ирана

По информации газеты, в январе американским военным удалось перехватить небольшое судно, на котором перевозили компоненты ракет иранского производства, предназначавшиеся для хуситов

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Разведывательные службы США и других западных стран полагают, что мятежное движение йеменских хуситов "Ансар Аллах" пытается получить дополнительные вооружения из Ирана для атак на суда. Такое утверждение приводится в материале американской газеты Politico со ссылкой на источники.

"Разведданные, полученные недавно США и другими западными странами, свидетельствуют, что поддерживаемые Ираном мятежники-хуситы пытаются получить больше оружия от Тегерана, это усиливает опасения относительно того, что вооруженная группировка намерена продолжить атаки на суда в Красном море, создавая угрозу расширения конфликта на Ближнем Востоке", - говорится в материале. Как из него следует, "власти США не менее месяца анализируют информацию о планировании хуситами активизации атак, в том числе о предпринимаемых ими попытках получить дополнительные вооружения, которые нужны для ракетных ударов по грузовым судам".

"Данные разведки также свидетельствуют о том, что группировка может попытаться атаковать западные силы в регионе. Однако неясно, изменили ли недавние удары США в Йемене планы хуситов осуществить эти нападения", - говорится в публикации.

По сведениям газеты, ранее в январе военным США удалось перехватить небольшое судно, на котором перевозили компоненты ракет иранского производства, предназначавшиеся для хуситов. Во время этой операции пропали без вести двое военных из спецназа ВМС США. В материале приводятся слова представителя Пентагона, который отметил, что США чрезвычайно трудно перехватывать поставки иранских вооружений хуситам.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями атаки были места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов. Впоследствии США стали регулярно наносить удары по ракетным установкам хуситов на территории Йемена. После операции, проведенной 12 января, Великобритания заявила, что не планирует участвовать в дальнейших атаках.

Хуситы комментировали свои потери только один раз - 12 января военный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа сообщил, что в результате ударов США и Великобритании погибли пять человек, еще шесть получили ранения.