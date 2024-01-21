Министр Вооруженных сил Франции прибыл в Израиль

Программа визита Себастьена Лекорню предусматривает встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом, уточняет Agence France-Presse

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню прибыл в Израиль для обсуждения возможностей по деэскалации напряженности в регионе. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Эта уже вторая поездка главы французского военного ведомства в Израиль с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. По данным AFP, ключевой задачей визита является поиск возможностей для освобождения заложников и путей деэскалации напряженности в регионе.

По информации агентства, программа визита, который завершится в понедельник, предусматривает "встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом". Кроме того, Лекорню проведет встречу с родственниками людей, удерживаемых боевиками ХАМАС в заложниках.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.