Нетаньяху заявил, что при своей власти не даст создать палестинское государство

Премьер-министр отверг требование палестинского радикального движения ХАМАС прекратить боевые действия в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 января. /ТАСС/. Израиль по итогам военной операции в секторе Газа намерен добиться его демилитаризации и сохранить за собой полный контроль за безопасностью в анклаве, территории к западу от реки Иордан также должны оставаться под израильским контролем. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, пообещав при своей власти не допустить создания отдельного палестинского государства.

В видеообращении, которое распространила его канцелярия, премьер отверг требование палестинского радикального движения ХАМАС прекратить боевые действия в Газе и вывести войска в обмен на освобождение всех израильских заложников. Он подчеркнул, что Израиль намерен довести свою военную операцию "до полной победы". "Поэтому я настаиваю: после того как мы добьемся тотальной победы, после того как мы уничтожим ХАМАС, в Газе не будет структуры, которая финансирует терроризм, обучает терроризму или посылает террористов", - заявил премьер.

"Газа должна быть демилитаризована и помещена под полный контроль Израиля в плане безопасности. Я не пойду на компромисс в отношении полного контроля Израиля в сфере безопасности на всей территории к западу от реки Иордан. Будучи премьер-министром Израиля, я твердо отстаивал эту позицию перед лицом мощного международного и внутреннего давления", - добавил Нетаньяху.

Премьер выразил мнение, что именно его настойчивость в этом вопросе "на протяжении многих лет предотвращала создание палестинского государства, которое бы представляло собой экзистенциальную угрозу для Израиля". "Пока я остаюсь премьер-министром, я продолжу твердо настаивать на этом. Если у кого-то другая позиция, им стоит проявить лидерство и откровенно изложить свою позицию гражданам Израиля", - заключил Нетаньяху.

Проблема палестино-израильского урегулирования

В 1947 году Генассамблея ООН приняла один из ключевых документов палестино-израильского урегулирования - резолюцию о разделе Палестины. Она предусматривала создание на территории Палестины, находившейся до того момента под управлением Великобритании, двух независимых государств - арабского и еврейского, а также установила специальный международный статус для Иерусалима. Еврейское государство - Израиль - было провозглашено в мае 1948 года. Полноценное арабское государство на палестинских территориях до сих пор так и не было создано.

22 ноября 1967 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 242, призывающую к окончанию арабо-израильского конфликта путем отмены большинства итогов Шестидневной войны 1967 года, по результатам которой Израиль установил контроль над Западным берегом реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, и сектором Газа. План ООН предусматривал возвращение Израиля в границы 1949 года и создание между Иорданом и Средиземным морем арабского Государства Палестина наряду с еврейским Государством Израиль. Эта резолюция до сих пор признается ведущим документом в урегулировании арабо-израильского конфликта и палестинского вопроса.