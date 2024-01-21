Министр обороны Израиля заявил о планах расширить масштабы операции в Хан-Юнисе

Йоав Галант отметил, что "клубы дыма от огня танков, артиллерии и самолетов ВВС будут и далее закрывать небо над сектором Газа"

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 января. /ТАСС/. Израильские военные планируют расширить масштаб боевых действий в районе Хан-Юниса - крупнейшего города в южной части сектора Газа. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

"Мы проводим интенсивную операцию в районе Хан-Юниса, и она будет продолжать расширяться", - заявил он после полета над сектором Газа на борту военного вертолета, сообщает издание The Times of Israel.

"Клубы дыма от [огня] танков, артиллерии и самолетов ВВС будут и далее закрывать небо над сектором Газа, пока мы не достигнем наших целей, главная из которых - разгром [радикального палестинского движения] ХАМАС и возвращение заложников в свои дома", - добавил министр.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.