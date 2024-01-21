Глава МИД Словении примет участие в обсуждении в СБ ООН ситуации на Ближнем Востоке

Таня Файон изложит позицию Словении в отношении ситуации в регионе

ЛЮБЛЯНА, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон 23 января примет участие в обсуждении в Совете Безопасности ООН ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном словенским внешнеполитическим ведомством.

Отмечается, что Файон с 23 по 25 января будет находится в Нью-Йорке, где на заседании Совета Безопасности ООН изложит позицию Словении в отношении ситуации на Ближнем Востоке и проведет несколько встреч с министрами иностранных дел, а также другими высокопоставленными лицами.

Республика Словения с 1 января стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы.

28 августа 2023 года Таня Файон сообщила, что одним из главных приоритетов для Словении в CБ ООН являются прекращение конфликта на территории Украины и расширение Евросоюза в сторону Западных Балкан. Позднее премьер-министр Словении Роберт Голоб выступил за решение конфликта на Украине в рамках ООН.