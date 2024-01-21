В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы

Воздушную тревогу в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявляли

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Взрывы раздались вечером в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Об этом сообщил глава местной городской администрации Роман Мрочко.

"В Херсоне звучат взрывы", - написал он в Telegram-канале. Другие подробности не приводятся.

Позднее в городе произошли новые взрывы. "Взрывы слышны в Днепровском районе города", - написал Мрочко.

Воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась.

В новость были внесены изменения (22:23 мск) - обновлена информация о взрывах.