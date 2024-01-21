Генсек ООН осудил удар ВСУ по рынку Донецка

Антониу Гутерриш отметил, что атаки неприемлемы и должны быть немедленно прекращены

ООН, 21 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удар Вооруженных сил Украины по Донецку, унесший жизни более 20 человек.

"Генеральный секретарь решительно осуждает все атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел Донецка", - говорится в сообщении, распространенном офисом главы всемирной организации.

"Атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры запрещены по международному гуманитарному праву, они неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", - подчеркнул Гутерриш.