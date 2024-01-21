Трамп лидирует в предвыборном опросе CNN накануне праймериз в Нью-Гэмпшире

Экс-президента США готовы поддержать 50% республиканцев

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп лидирует по уровню поддержки среди избирателей в штате Нью-Гэпмшир, где 23 января пройдут первичные выборы (праймериз) республиканцев. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, которые опубликованы телеканалом CNN.

Трампа готовы поддержать 50% республиканцев, которые планируют принять участие в предстоящем голосовании. 39% респондентов отдают предпочтение экс-постпреду США при ООН Никки Хейли. Всего 6% намерены сделать свой выбор в пользу губернатора Флориды Рона Десантиса, который ранее занял второе место по итогам собраний партийных активистов (кокусы) в штате Айова.

Как отмечает CNN, Хейли улучшила свои позиции с начала января, когда опросы сулили ей 32% голосов, а Трампу - 39%. Однако этого оказалось недостаточно, и разрыв между ними увеличился.

Статистическая погрешность результатов опроса составляет 2 п.п. Исследование проводилось 1-19 января. В нем приняли участие свыше 2 тыс. человек.