Губернатор Флориды Десантис заявил о выходе из президентской гонки в США

Он также сообщил о поддержке Дональда Трампа на выдвижение кандидатом в президенты страны

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис объявил о том, что прекращает свое участие в предвыборной гонке за участие в президентских выборах в США в ноябре этого года.

"Если бы я мог сделать хоть что-то, чтобы достичь желаемого исхода, больше мероприятий и интервью в рамках предвыборной кампании, я бы это сделал. Но я не могу просить поддерживающих нас людей безвозмездно тратить свое время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе. Сегодня я объявляю о приостановке своей предвыборной кампании", - заявил он в видеообращении, опубликованном в X (ранее Twitter).

Десантис также выразил свою поддержку бывшему американскому лидеру Дональду Трампу в борьбе за повторное избрание на этот пост.

"У нас были разногласия с Дональдом Трампом <...>. Трамп превосходит действующего президента Джо Байдена, это очевидно. <...> Я выражаю ему свою поддержку",- заявил политик.