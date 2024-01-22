СМИ: беспилотники шиитов нанесли удары по двум базам США у месторождений нефти в Сирии

Движение "Исламское сопротивление Ирака" взяло на себя ответственность за атаку, пояснив, что она стала ответом "на массовые убийства палестинцев в секторе Газа", сообщает телеканал Al Mayadeen

БЕЙРУТ, 22 января. /ТАСС/. Военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen. По его информации, на территории военного объекта произошло несколько взрывов, раскаты которых были слышны в окрестностях.

Ответственность за нападение взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака". В заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале, говорится, что его бойцы провели эту атаку "в ответ на массовые убийства палестинцев в секторе Газа". В тексте указывается, что "движение будет продолжать борьбу с американскими оккупационными силами как в Ираке, так и в соседних странах".

Ранее беспилотники-камикадзе появились в небе над американской базой в Эш-Шаддади, расположенной на юге сирийской провинции Хасеке рядом с нефтяным месторождением Эль-Джеббиса. Наземные средства ПВО открыли по ним заградительный огонь. О последствиях этого нападения сведений не приводится.

В Ираке, как сообщили Al Mayadeen источники в силовых структурах, 20 января подверглась ударам база США Айн-эль-Асад в западной провинции Анбар, по этому военному объекту было выпущено 10 ракет большого калибра. Представитель американского командования в Ираке сообщил о двух пострадавших в рядах военнослужащих.