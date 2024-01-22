Yomiuri: уровень поддержки правительства Японии остается на рекордно низком уровне

Этот показатель составил 24%, следует из опроса газеты

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. Уровень поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой остается на рекордно низком уровне на фоне скандалов вокруг финансовой отчетности членов правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного крупнейшей в стране газетой Yomiuri.

Согласно этим данным, уровень поддержки правительства сейчас находится на отметке в 24% - это рекордно низкий уровень для ЛДП, вернувшей себе власть в Японии в 2012 году. Аналогично рекордно низкий уровень поддержки фиксировался в ноябре 2023 года, в декабре же он слегка поднялся до 25%. Уровень неодобрения сейчас находится на отметке в 61%, в декабре этот показатель был на уровне 63%.

Среди тех, кто негативно высказался о правительстве Фумио Кисиды, 30% респондентов подчеркнули, что не связывают положительных ожиданий с политикой действующего правительства. В то же время среди поддерживающих кабмин 54% опрошенных признались, что делают это, поскольку не видят более адекватных альтернатив.

Большинство опрошенных (60%) положительно оценили намерение ЛДП распустить внутрипартийные фракции, члены которых оказались в центре финансовых скандалов. Однако подавляющее большинство респондентов (92%) выразили уверенность в том, что руководство этих фракций до сих пор не предоставило местному населению исчерпывающих объяснений в связи с произошедшим.

Общенациональный опрос Yomiuri проводился 19-21 января, в нем приняли участие 1074 человек в возрасте старше 18 лет.

Скандал с отчетностью

Японская прокуратура в настоящее время проводит расследование на фоне масштабного скандала вокруг нарушений при сборе политических пожертвований. Партийные фракции в ЛДП традиционно устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на приемы и вечера, которые приобретали в основном представители бизнеса. В некоторых случаях политики превышали квоты и фракции возвращали им разницу между установленной нормой и реально собранными средствами, что не было отражено в финансовой отчетности.

Громкий скандал привел к обвалу рейтингов поддержки до рекордно низких показателей. Из-за скандала 15 членов фракции бывшего премьер-министра Синдзо Абэ лишились своих постов в правительстве, включая должностей заместителей глав и руководителей ключевых министерств, а также в партийном руководстве. Один из членов фракции Абэ, депутат Ёситака Икэда, был арестован. Руководство ЛДП в ближайшее время планирует распустить замешанные в скандалах внутрипартийные фракции, а сам премьер-министр Кисида обещает сделать все возможное для восстановления доверия со стороны избирателей.