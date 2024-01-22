Кличко раскритиковал нынешний режим на Украине

Мэр Киева в числе прочего обратил внимание на то, что львиную долю телеэфира страны в последние два года занимает национальный телемарафон, в котором нет места альтернативным точкам зрения

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Существующий режим на Украине далек от демократии, он больше похож на авторитаризм. Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью канадской газете The Globe and Mail.

"То, что мы видим прямо сейчас, я не могу назвать демократией, - сказал градоначальник. - Это попахивает вертикалью и авторитаризмом". По словам Кличко, за такое положение ответственны определенные люди, которых он отказался называть. "Они хотят, чтобы все было централизовано, и именно поэтому я вижу централизованные СМИ и телевидение на Украине, и они также пытаются централизовать власть, построить вертикаль", - отметил мэр.

Он также обратил внимание на то, что львиную долю украинского телеэфира в последние два года занимает национальный телемарафон, в котором нет места альтернативным точкам зрения. "Мы видим реальное стремление представить только одну информацию, которую они пытаются контролировать, - подчеркнул Кличко. - Объективная, правдивая информация очень важна для общества, и монополия на информацию, я думаю, нехороша".

Комментарий киевского мэра последовал за серией инцидентов вокруг журналистов. На прошлой неделе возник скандал из-за того, что Служба безопасности Украины вела видео и телефонную слежку за журналистами проекта расследований Bihus.Info, раскрывающими факты коррупции. За день до этого появилась информация об угрозах украинскому журналисту Юрию Николову, освещающему проблемы коррупции в стране и, в частности, в Минобороны. Еще в 2023 году украинские СМИ сообщали, что президент страны Владимир Зеленский не под запись потребовал от журналистов не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия.

Конфликт Зеленского и Кличко

Украинские СМИ неоднократно сообщали о конфликте Кличко с офисом президента Украины. Так, власти страны обвиняли мэра Киева в проблемах с электричеством и отоплением, недостаточном количестве общественных пунктов обогрева, в неудовлетворительной работе убежищ в городе.

Летом этого года активно циркулировали слухи, что Зеленский на фоне скандала из-за неудовлетворительного состояния бомбоубежищ воспользуется ситуацией для отстранения Кличко от должности главы киевской городской администрации. Однако кабмин ограничился объявлением ему выговора и увольнением нескольких глав районных администраций Киева. Также были отправлены под домашний арест по обвинению в служебной халатности два чиновника горадминистрации. Издание "Страна" сообщало, что увольнение Кличко решили отложить, опасаясь реакции Запада.

В свою очередь Кличко обвинял руководство Украины в использовании правоохранительных органов для политической борьбы и чрезмерном стремлении к централизации власти. 2 декабря 2023 года в интервью немецкому журналу Der Spiegel он заявил, что Украина движется к авторитаризму, а из-за действий Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти. После этого в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten мэр Киева выразил мнение, что Зеленский платит за свои ошибочные решения, поэтому снижение его популярности как политика неудивительно. Кличко считает, что за давлением стоит желание команды Зеленского скомпрометировать его как потенциального конкурента на будущих выборах главы государства.