Маск заявил, что не станет голосовать за Байдена на выборах

Владелец SpaceX и Tesla таким образом прокомментировал свое интервью телеканалу CNBC, в котором рассказал, что в 2020 году отдал свой голос за действующего президента США

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что не может представить себя вновь голосующим за действующего лидера США Джо Байдена на президентских выборах в ноябре 2024 года.

"Не могу представить, чтобы в этот раз я голосовал за Байдена", - написал Маск в воскресенье в социальной сети X (ранее Twitter).

Таким образом миллиардер прокомментировал свое интервью телеканалу CNBC, опубликованное в мае 2023 года. В нем Маск рассказал, что на выборах в 2020 году отдал свой голос за Байдена.

25 апреля прошлого года Байден заявил, что будет бороться за переизбрание на высший государственный пост. Конкуренцию ему может составить экс-президент США Дональд Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.