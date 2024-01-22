FT: Евросоюз планирует надавить на Израиль для урегулирования конфликта в Газе

Если "трудно что-то навязать" израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, то его срок полномочий "не будет длиться вечно", пишет газета со ссылкой на европейских чиновников

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Евросоюз определит на заседании министров иностранных дел 22 января в Брюсселе последствия для Израиля, если власти страны продолжат выступать против создания палестинского государства. Об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ внешнеполитической службы ЕС.

Согласно ему, Брюссель предложил странам - членам союза "изложить последствия, которые повлечет за собой участие или неучастие" в разработанном мирном плане.

Сам план включает в себя создание независимого палестинского государства и взаимное признание двух стран.

По словам европейских чиновников, которые приводит газета, "для Израиля существуют стимулы и антистимулы". И если "трудно что-то навязать" нынешнему премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху, то его срок полномочий "не будет длиться вечно".

22 января в Брюсселе главы МИД 27 стран ЕС проведут переговоры с коллегами из Израиля и Палестины о конфликте на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.