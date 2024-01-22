СМИ: кабмин Канады обсудит связи Оттавы и Вашингтона на фоне выборов в США

По данным телеканала CBC, главной темой закрытого совещания будут экономические проблемы внутри страны

ОТТАВА, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо проведет закрытое совещание со своим кабмином, в ходе которого обсудит взаимоотношения Оттавы с Вашингтоном в контексте предстоящих американских президентских выборов, победу на которых может одержать республиканец Дональд Трамп. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на свои источники в канадском правительстве.

Согласно заявлению офиса Трюдо, главной темой закрытого совещания, которое состоится в понедельник-вторник в Монреале, станут экономические проблемы внутри страны. "Но кабмин также обсудит отношения Канады и Соединенных Штатов на фоне предстоящих осенью [в США] президентских выборов", - сообщил телеканал.

По его данным, в совещании примет участие канадский посол в Вашингтоне Кирстен Хиллман, которая в субботу заявила, что правительство Канады должно уже сейчас начать налаживать отношения с окружением республиканца Трампа, чтобы быть готовым к работе с ним в случае его избрания на пост президента США. Дипломат пояснила, что в год президентских выборов Оттава всегда должна быть готова к работе с новой американской администрацией, чтобы "представлять Канаду наилучшим образом" в двусторонних отношениях с Вашингтоном. Участвовать в совещании также приглашены несколько бывших высокопоставленных канадских дипломатов, имеющих хорошие связи в США.

Выборы президента США пройдут в ноябре. Действующий президент Джо Байден в апреле 2023 года заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года. Он считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.