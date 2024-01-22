NBC: Израиль не согласился на предложение ХАМАС о прекращении огня в обмен на заложников

При этом большая часть деталей переговоров согласована, сообщает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Израиль не согласен прекратить боевые действия в секторе Газа в обмен на освобождение удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NBC со ссылкой на дипломатические источники.

"Большая часть деталей согласована. Пунктом преткновения является то, что Израиль не соглашается на постоянное прекращение огня", - приводит издание слова неназванного дипломата третьей стороны, участвующей в переговорах.

Представители США, Египта и Катара, как указывает NBC, продвигают сделку по освобождению порядка 130 заложников, удерживаемых в секторе Газа. ХАМАС требует, чтобы в обмен на это Израиль прекратил боевые действия, вывел войска из сектора Газа и освободил большое число палестинских заключенных. Как отмечает телеканал, рассматриваемая сделка предусматривает освобождение заложников в течение 30 дней.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США, Египет и Катар подталкивают Израиль и ХАМАС к новой сделке по освобождению заложников. Согласно плану, сначала ХАМАС отпустит всех заложников из числа гражданских, а Израиль в ответ освободит несколько сотен палестинских заключенных, выведет свои силы из городов анклава, обеспечит свободу передвижения в секторе Газа и разрешит увеличить вдвое объем поставок гуманитарной помощи. Вторая часть сделки предусматривает освобождение ХАМАС израильских женщин-военнослужащих в обмен на палестинских заключенных. Третья часть плана подразумевает освобождение израильских военных - в обмен на это Армия обороны Израиля должна будет вывести часть своих сил из анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.