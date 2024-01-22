Глава МИД Турции прибыл в Нью-Йорк

Хакан Фидан посетит заседание СБ ООН по Палестине и проведет двусторонние встречи

АНКАРА, 22 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

"Министр иностранных дел Фидан примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Палестине, которое состоится 23 января 2024 года в Нью-Йорке. Ожидается, что Фидан также проведет двусторонние встречи в Нью-Йорке", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в понедельник в Нью-Йорк прибыл глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Он примет участие в заседаниях СБ ООН по Ближнему Востоку и Украине.