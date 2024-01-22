Спецпредставитель США по Украине рассказала о выгоде Вашингтона от поддержки Киева

Пенни Притцкер сообщила, что речь идет о "модернизации оборонно-промышленной базы" США, которая, как ожидается, сделает Вашингтон "более готовым ко всему, что будет происходить дальше"

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер признала, что США извлекают выгоду от оказания помощи Киеву. Об этом она написала в колонке для издания Hill.

По словам Притцкер, речь идет о "модернизации оборонно-промышленной базы" США, которая, как ожидается, сделает Вашингтон "более готовым ко всему, что будет происходить дальше". "Помощь США в сфере безопасности обеспечивает американскую военную готовность и создает хорошо оплачиваемые рабочие места в Америке", - делится своим видением ситуации спецпредставитель.

При этом Притцкер подчеркивает, что "большую часть бремени несут на себе американские союзники и партнеры". "В совокупности они предоставляют Украине вдвое больше экономической помощи, чем оказывают США", - пишет она.

Президент США Джо Байден назначил Притцкер, ранее занимавшую пост министра торговли в администрации Барака Обамы, на должность специального представителя по вопросам экономического восстановления Украины в сентябре 2023 года. Как указывалось тогда в сообщении Госдепа, семья Притцкер до эмиграции в США более 100 лет назад владела предприятием по продаже зерна в селе Великие Прицки под Киевом. Среди возложенных на спецпредставителя обязанностей: работа с правительством Украины, G7, ЕС, международными финансовыми институтами, а также американским частным сектором.